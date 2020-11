Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au participat, marți, la un protest spontan, in fața Judecatoriei Constanța, manifestanții solicitand suspendarea hotararii CJSU privind carantina și permiterea realizarii pelerinajului la Peștera Sfantului Andrei. Polițiștii au dat mai multe amenzi. Constanțenii au participat…

- Astazi, in jurul orei 13.00, politisti din cadrul Sectiei 3 si jandarmi din cadrul I.J.J. Constanta, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, in timp ce desfasurau o actiune pe linia prevenirii si limitarii infectarii cu virusul Sars Cov 2, au constatat faptul ca, la un local situat pe strada…

- Dupa Italia, acum și in Germania au loc proteste de amploare, dupa ce a fost introdusa carantina parțiala. In centrul orașului Frankfurt, poliția a intervenit cu tunurile de apa pe protestatari.

- Politistii si jandarmii damboviteni au aplicat sanctiuni, sub forma de amenzi sau avertismente, in baza Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, localnicilor din satul Dobra, care se afla in carantina si unde rata de infectare calculata pentru…

- Poliția a deschis un dosar penal in cazul celor doua adeverințe prin care primarii din Dumbravița și Giarmata, care erau in carantina, au primit dreptul de a ieși din casa in ziua votului. Va reamintim ca PRESSALERT.ro a prezentat in exclusivitate faptul ca primarul din Dumbravița, Victor Malac (PSD),…

- Șase persoane au fost ranite si patru au fost arestate in urma ultimului protest spontan de la Madrid. Politia spaniola a intervenit in forta dupa ce agentii au fost provocati de manifestanti, nemultumiti de restrictiile sanitare din Madrid.

- Autoritațile au intervenit pentru a reduce numarul de participanți, inca evenimentul sa aiba un numar care sa nu depașeasca maximul prevazut de lege, in contextul pandemiei de coronavirus. Administratorul localului a fost amendat cu suma de 10.000 de lei. ”La data de 11 septembrie…

- Politia belarusa a arestat cel putin zece persoane duminica, la Minsk, in apropierea pietei centrale unde se adunasera sute de protestatari. Fortele de ordine formasera deja cordoane pentru a interzice accesul in zona, scrie Agerpres.