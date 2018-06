Stiri pe aceeasi tema

- Sunt din nou proteste in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Oamenii s-au mobilizat si de aceasta data ca sa opreasca modificarile anuntate in justitie. Sunt peste 3500 de oameni in fata Guvernului. Protestatarii flutura steagurile Uniunii Europene si Tricolorul si poarta pancarte pe care se poate…

- Mii de oameni au ieșit joi seara in Piața Victoriei din Capitala și au cerut demisia lui Liviu Dragnea din funcțiile publice. Ei au salutat decizia magistraților Inaltei Curți și au transmis in difuzoare "Oda Bucuriei", imnul Uniunii Europene.

- Se anunța noi proteste in Capitala, dupa decizia Curții Constituționale prin care se da unda verde revocarii din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Pe rețelele de socializare, protestatarii anunța ca se vor aduna in Piața Victoriei de la ora 20.00.Citește și: Carmen Dan provoaca un CUTREMUR…

- Se joaca la rupere și se trage din toate direcțiile, in razboiul intre oamenii lui Klaus Iohannis și oamenii lui Liviu Dragnea. In timp ce Ludovic Orban a depus plangere penala pentru inalta tradare impotriva Vioricai Dancila, cei de la USR s-au aliat cu al doilea partid al lui Klaus Iohannis. Citește…

- Peste 150 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Iasi impotriva actualei guvernari. Nemultumirile participantilor vizeaza modificarile aduse codurilor penale si incercarea de schimbare a conducerii DNA. Oamenii spun ca vor spre Europa si nu doresc o dictatura. Si in capitala peste 2.000 de…

- Un protest de amploare este anuntat pentru aceasta seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in orase mari din țara, precum și in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului.Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…