- Un protest la care participa persoane care reclama abuzuri ale autoritatilor in legatura gestionarea pandemiei de coronavirus are loc, duminica, in Piata Victoriei. Oamenii protesteaza fata de”dictatura sanitara” si cei mai multi nu poarta masti de protecie si nu resecta distanta fizica. Participantii…

- bull; Proiectul de act normative care a starnit numultumirea va fi dezbatut in Senat luni Sute de persoane s au strans in aceasta seara in Piata Victoriei din Bucuresti, pentru a protesta impotriva proiectului de lege privind carantinarea si izolarea in timpul pandemiei de coronavirus.Proiectul de act…

- Protest in Piața Victoriei fața de restricțiile impuse de Guvern. Aproximativ 200 – 300 de oameni au ieșit in Piața Victoriei fara maști de protecție, manifestand impotriva legii carantinarii și izolarii. Oamenii striga ”Jos dictatura!”. Manifestația impotriva legii carantinarii și izolarii a inceput…

- UPDATE Barbatul care a bruiat conferința de presa a Violetei Alexandru a fost amendat. Poliția Capitalei anunța ca nu l-a gasit pe acesta la fața locului, dar l-a identificat ulterior. Poliția Capitalei anunța ca a fost sesizata prin 112 ca un barbat recalcitrant tulbura ordinea și liniștea publica…

- Cateva sute de persoane s-au strans sambata in Piata Victoriei din Capitala pentru a-si exprima nemultumirea fata de masurile luate in ultimele luni, prin care s-a ingradit exercitiul unor drepturi si libertati.In fruntea protestatarilor s-a aflat fostul lider PNL Viorel Catarama. Acesta anuntase…

- Un bucureștean a demonstrat cu prisosința ca in lupta cu coronavirusul invizibil nimic din ceea ce inseamna masuri de protecție nu trebuie lasat la voia intamplarii. Daca in ultima vreme a existat o adevarata dezbatere legata de purtarea maștii cand ieșim din casa, un bucureștean a decis ca o simpla…

- Sute de oameni s-au adunat, pentru a doua zi, in Piața Victoriei, pentru a participa la un protest impotriva Guvernului și a restricțiilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei, cu bannere sau steaguri, și au inceput sa scandeze impotriva Guvernului.…

- Protest impotriva masurilor privind Starea de Alerta in fața Guvernului Aproape 100 de persoane s-au adunat în Piața Victoriei din Capitala, pentru a protesta împotriva masurilor privind Starea de Alerta, și nu s-a respectat interdicția privind adunarile publice și grupurile de…