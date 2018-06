Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s-au strans din nou sambata seara in Piata Victoriei, manifestandu-si nemultumirea fata de actuala guvernare. Protestatarii scandeaza lozinci precum "Justitie, nu coruptie!". Pe pancartele cu care acestia au venit in fata Guvernului se gasesc mesajele: "Iubirea…

- Zeci de mii de membri PSD se afla in aceasta seara in Piata Victoriei, la cel mai mare miting politic pe care l-au pregatit partidele de guvernamant PSD-ALDE, scrie Mediafax. Primele autocare cu manifestanti au sosit in Capitala inca de la ora 16.00, unele cu oprirea pe B-dul Aviatorilor, altele la…

- 250 de persoane din zona Targu Neamt vor pleca sambata dimineata la Bucuresti, cu microbuzele, la mitingul organizat de PSD. Din cele 250 de persoane, 50 sunt din Targu Neamt, iar restul sunt din comunele ce au facut parte din fostul colegiu 7. ”Toti cei care vor participa sambata, la mitingul de la…

- PSD Brasov a anuntat, miercuri, ca aproximativ 3.500 de membri din judet, cam cat o comuna, vor participa la mitingul de sustinere a Guvernului, care va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei din Capitala. Purtatorului de cuvant al PSD Brasov, Daniel Giurma, a anunțat ca, la mitingul…

- Nu toți social-democrații gorjeni sunt de acord cu mitingul care va avea loc sambata 9 iunie in Piața Victoriei din București. Edilul din Bengești, Ciocadia, de exemplu nu vede scopul organizarii acestuia și spune ca nu era momentul pentru o astfel de manifestație ampla. Victor Giogia care este și președintele…

- PSD Brasov a anuntat, miercuri, ca aproximativ 3.500 de membri din judet vor participa la mitingul de sustinere a Guvernului, care va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei din Capitala.

- PSD Dambovita poate aduce la mitingul din Bucuresti peste 20.000 de oameni, dar nu exista atatea mijloace de transport, astfel ca este discutata si varianta organizarii unor mitinguri in resedintele de judet, a declarat, marti, la RFI, vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu, liderul filialei Dambioita.…

- PSD Dambovita poate aduce la mitingul din Bucuresti peste 20.000 de oameni, dar nu exista atatea mijloace de transport, astfel ca este discutata si varianta organizarii unor mitinguri in resedintele de judet, a declarat, marti, la RFI, vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu, liderul filialei Dambioita.…