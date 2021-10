Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sute de oameni protesteaza, sambata, in Piata Universitatii si Piata Victoriei din Bucuresti, impotriva restrictiilor instituite in contextul pandemiei de COVID 19.O parte dintre manifestanti sunt din Constanta.Acestia au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii, unde se desfasoara…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 7.676 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 145 de pacienți au murit. București și șapte județe sunt in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit 3 cazuri la mia de locuitori. The post Un nou record de infectari cu Covid-19 in…

- București, 23 septembrie 2021. Terapia – o companie SUN PHARMA, cel mai mare producator de medicamente din Romania, iși menține angajamentul de a asigura accesul pacienților romani la medicamentul antiviral folosit cu succes in tratarea formelor usoare si medii de COVID-19 și anunța disponibilitatea…

- Valul patru a lovit in plin Romania. De la o zi la alta avem tot mai multe cazuri de covid 19, multe dintre ele grave. In spitale locurile se impuțineaza, iar la terapie intensiva situația este critica, pentru ca un loc poate fi gasit cu greu.

- Record de infectari zilnice cu noul coronavirus in Romania. Aproape 850 de cazuri au fost inregistrate de marți pana miercuri, cele mai multe din ultimele luni. A crescut și numarul pacienților aflați in stare grava. La terapie intensiva sunt internați acum peste 200 bolnavi.

- Gigi Becali, recent operat la umar, a vorbit duminica, 15 august, despre marșul „Bucharest Pride”, care a avut loc cu o zi in urma in București. Omul de afaceri a ieșit in ziua derby-ului Rapid – FCSB, alaturi de mai mulți preoți, ca ”sa sfințeasca” locurile in care a avut loc parada LGBT. Gigi Becali,…

- 1. Sambata, ora 16,30, organizațiile romanești se vor uni in cele din urma la Fantana din Piața Universitații, locul unde s-au desfașurat și pana acum protestele. Vom transmite tuturor ambasadelor și Europei, din acest loc central și simbolic al Capitalei, ca Romania este o țara creștina și ori de cate…