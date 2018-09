Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii din orașul german Kothen au protestat duminica dupa ce un tanar in varsta de 22 de ani a murit dupa ce a intervenit intr-o altercație cu doi cetațeni afgani, care au fost ulterior arestați pentru uciderea acestuia, relateaza Mediafax, citand BBC.Cetațenii din Kothen au protestat pe strazile…

- Poliția din China a reținut 46 de persoane care protestau violent in orașul Leiyang in cadrul unei manifestații impotriva sistemului educațional din țara, la care au participat peste 600 de persoane, relateaza Reuters.Protestatarii au auncat sticle, caramizi și pocnitori in polițiștii care…

- Orașul german Chemnitz este in alerta. Joi este programata o noua demonstrație a extremiștilor de dreapta dupa ce la inceputul saptamanii s-au inregistrat violențe intre aceștia și contra - manifestanții de stanga.

- Dupa cum am mai scris, singura mea legatura poștala cu lumea de azi se datoreaza ANAF. De la aceasta instituție primesc din cind in cind cite un plic negru, ca o invitație la o inmormintare, Nu de alta, dar peste tot in lumea civilizata se compara Fiscul cu Moartea, in sensul ca de Fisc scapi ca și…

- Jurnalistul german Paul Wagner, ridicat miercuri seara de jandarmi in timpul protestului din Piata Victoriei, ar fi fortat dispozitivul de jandarmi, acesta fiind motivul pentru care a fost dus la sectia de politie si sanctionat cu amenda de 500 de lei,...

- Moartea fetiței din Israel care a murit asfixiata de o ingrijitoare de la cresa a scos pe strazile din Israel sute oameni. Aceștia au cerut control mai dur asupra gradinițelor și camere de supraveghere in salile unde parinții iși lasa copiii.