PodcasturiProteste in masa? La ce ne-am putea aștepta dupa alegeri

Mai multe sondaje de opinie vorbesc despre victoria lui Igor Dodon in campania prezidențiala. Pe de alta parte, candidata la prezidențiale Maia Sandu considera ca actualul președinte al țarii va caștiga doar in cazul in care aceste alegeri vor fi falsificate și admite posibilitatea ca oamenii vor ieși in strada sa-și apere voturile.

Potrivit politologului Corneliu Ciurea, acest lucru nu este exclus și clasa politica occidentala ar putea organiza proteste in masa, in cazul in care va suferi infrangeri la alegerile prezidențiale.