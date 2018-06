Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de persoane au ieșit în strada al Cluj-Napoca, în a treia zi consecutiva de proteste împotriva Guvernului, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.Manifestanții scandeaza ”Demisia!” și ”Fara ordonanțe!”.De asemena, mai…

- Mii de oameni protesteaza joi seara la Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva PSD si a liderului social-democrat Liviu Dragnea. *** Peste 1.500 de persoane participa joi seara, in centrul orasului Cluj-Napoca la un protest impotriva guvernului, cerand demisia acestuia precum si pe cea…

- Fostul premierul Dacian Ciolos spune ca Liviu Dragnea trebuie, dupa condamnarea sa in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, sa paraseasca viata publica. “Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viața publica. Un politician cu doua condamnari in Justiție nu poate sa mai stea in fruntea…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…

- UPDATE Numarul protestatarilor a ajuns la aproximativ 3.000, iar aceștia au pornit în marș spre Manaștur. --------------------------------------------------------------------------------------------Protestele împotriva Guvernului…

- Peste 1.000 de persoane au participat marti seara la un miting impotriva Guvernului si au scandat mesaje prin care au cerut demisia acestuia. Oamenii au purtat in maini pancarte cu cifra 100, tricolora, avand cele doua zerouri legate cu un lant, ca niste catuse, pe care era scris mesajul "100 de ani…