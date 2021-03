Proteste în mai multe orașe din țară - Manifestanții au scandat împotriva noilor restricții anti-coronavirus. Diana Șoșoacă nu putea să lipsească MIi de oameni au participat aseara, in Capitala, dar și in mai multe orașe ale țarii, la proteste organizate impotriva noilor restricții de combatere a virusului. Printre protestatari, au fost și zeci de elevi nemulțumiți ca nu pot merge la școala. Sute de oameni s-au adunat intr-un protest in fața prefecturii din Constanța. Oamenii sunt nemulțumiți ca in weekend-uri sunt impuse noi restricții dupa ce rata de infectare a trecut de 6 la mia de locuitori.Mulți dintre protestatari, majoritatea tineri, nu purtau maști de protecție. Acțiunea de protest a avut loc sub supravegherea polițiștilor care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

