Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe proteste au loc in țara fața de modificarea codurilor penale. Cei mai mulți oameni s-au adunat la Sibiu și la Cluj, unde pe strazile centrale se circula greu. La Galați, protestatarii au adus corturi pe care au mesaje ironice la adresa liderilor PSD, iar la Alba este ironizata Dancila,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat joi ca a urmarit procesul legislativ privind schimbarea Codurilor penal si de procedura penala si a afirmat ca exista "multe chestiuni discutabile", insa trebuie inteles ca aceasta nu este forma finala. "Potrivit…

- Un studiu referitor la puterea de cumparare, ponderea cheltuielilor populației in retail din cheltuielile totale, inflația și profitabilitatea spațiilor comerciale, realizat de cei de la GfK in 32 de tari europene, plaseaza Romania in topul european. Studiul arata ca, in 2017, fiecare…

- Comisia parlamentara speciala condusa de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache va incepe, marti, dezbaterile asupra amendamentelor depuse la proiectele privind modificarea Codurilor penale. Ministrul Justitiei Tudorel Toader declara ca acolo unde exista diferente intre proiectul rezultat de la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata, la Sinaia, referindu-se la modificarea Codului penal (Cp) si a Codului de procedura penala (Cpp), ca ministerul isi va sustine punctul de vedere, acolo unde sunt diferente dintre proiectul...

- Una dintre prevederile cuprinse in propunerile de modificare a codurilor penale prevede ca, in cazul in care unul dintre judecatori sau asistent judiciar este impiedicat sa semneze motivarea, cauza se repune pe rol pentru a fi solutionata de un alt complet de judecata.

- Potrivit hidrologilor, inundatii si crestetri de debite sunt asteptate pe raurile Tisa, Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega Veche, Bega, Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Calmatui, Vedea, Arges, Ialomita, Buzau, Prut,…