- Clujenii sunt chemați la proteste impotriva prețurilor tot mai mari la carburanți, dar inca nu s-a decis cum se va protesta.In schimb, in țara șoferii au inceput sa plateasca la pompa cu bani marunți și sa alimenteze numai un litru sau chiar mai puțin. In acest fel, stațiile de carburanți se blocheaza…

- “E timpul sa facem ceva, ieșiti in strada, blocați pompele! Este imposibil si inadmisibil ca intr-o țara ca Romania prețul carburantului sa depașeasca 9 lei/litru”, este unul dintre mesajele lansate de inițiatorul protestului. Șoferii din toata țara sunt invitați sa participe la un protest foarte amplu,…

- Sindicatul Liber Mol Romania, membru al Federatiei Sindicatelor Libere Independente "Energetica", anunta ca, in perioada urmatoare, este posibil sa declanseze un conflict de munca la Mol Romania PP SRL, proprietarul lantului de benzinarii cu acelasi nume, ca urmare a faptului ca a decis oprirea acordarii…

- Incepand de vineri, 27 mai, numai automobilele inmatriculate in Ungaria pot cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate, inclusiv cele inmatriculate in Romania, vor cumpara combustibili la preturile pietei.

- Mai mulți deputati PNL au depus o inițiativa legislativa, convinsi ca in acest fel ii vor disciplina pe romanii care uita cu anii ca au fost amendati si ca datoreaza bani statului. Astfel, cei care nu isi platesc amenzile de circulatie in maximum 60 de zile ar putea risca sa ramana fara permise de…

- In ultima perioada, la nivelul celor doua camere ale Parlamentului Romaniei, au fost depuse mai multe proiecte legislative care aduc adaugiri și modificari la actuala legislație, cand vine vorba de Codul Rutier din Romania. Unul din proiectele depuse la Camera Deputaților vrea sa reglementeze un aspect,…

- Parlamentarii coaliției de guvernare au depus un nou proiect de lege ce prevede modificarea legislației actuale privind incasarea amenzilor rutiere.Mai exact, șoferilor care nu platesc amenzile rutiere in decurs de 60 de zile li se va suspenda permisul de conducere pana la achitarea acestora,…