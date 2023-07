Mii de oameni au ieșit in strada in Israel. Protestul din Tel Aviv, de miercuri seara, a avut loc pe fondul anunțului privind plecarea din funcție a șefului poliției orașului. Ami Eshed și-a anunțat demisia miercuri. Mulțimile au blocat autostrada principala din Tel Aviv și drumurile din alte orașe israeliene, ca raspuns la demisia șefului […] The post Proteste in Israel. Mulțimile au blocat principala artera din Tel Aviv, dupa demisia șefului poliției - VIDEO first appeared on Ziarul National .