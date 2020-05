Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul va oferi locuitorilor din Hong Kong "sprijinul necesar", a declarat presedinta Tsai Ing-wen, dupa reluarea protestelor in Hong Kong, de aceasta data impotriva legislatiei nou propuse de Beijing privind securitate nationala, informeaza luni Reuters. Taiwanul a devenit un refugiu pentru un numar…

- Mii de persoane au protestat, duminica, in Hong Kong, impotriva planurilor Chinei de a impune o noua lege de securitate care i-ar permite un control mai mare in zona. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apa impotriva manifestanților, informeaza BBC.Protestatarii s-au adunat in cartierele…

- Politia din Honk Kong a recurs la gaze lacrimogene pentru a incerca sa disperseze sute de persoane care au incalcat o interdictie de a manifesta pentru a defila impotriva proiectului Beijingului de a impune o lege privind "securitatea nationala".

- Protestatarii au scandat "Revolutia vremii noastre. Eliberati Hong Kong", "Luptati pentru libertate, Fiti alaturi de Hong Kong", relateaza Reuters. Regimul comunist a depus vineri in Parlamentul chinez un proiect de lege care vizeaza sa interzica "tradarea, secesiunea, razvratirea si subsersiunea" la…

- Politia germana a arestat sambata circa 60 de protestatari care au luat parte la mai multe manifestatii desfasurate la Berlin impotriva restrictiilor instituite pentru combaterea epidemiei de COVID-19, potrivit ziarului Tagesspiegel, citat de Reuters.Persoanele retinute au incalcat dispozitiile…

- Sute de persoane au protestat, sambata, in Berlin, fata de restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de Covid-19. Politia a anuntat ca a arestat peste 100 de persoane. Protestatarii au strigat...

- Zeci de persoane au protestat, sambata, in Berlin fata de restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de Covid-19. Politia a anuntat ca a arestat peste 100 de persoane.Protestatarii au strigat „Imi vreau viata inapoi” si au afisat pancarte cu slogane precum „Protejarea drepturilor…

- ​Zeci de protestatari s-au adunat sâmbata în cetrul Berlinului pentru a manifesta împotriva masurilor de restrictie împuse în Germania. "Ne vrem viata înapoi", au strigat protestatarii luati pe sus de politia germana, noteaza Reuters.„Protejeaza…