- Aproximativ 4.000 de persoane, potrivit politiei, au protestat miercuri seara in centrul Atenei impotriva masurilor guvernamentale anuntate luni pentru a combate raspandirea variantei Delta a coronavirusului, relateaza AFP. ''Spunem nu!'', ''Demisia!'', au scandat manifestantii, dintre care…

- Potrivit Ministerului israelian al Sanatatii, eficacitatea vaccinurilor pentru a evita imbolnavirile a scazut cu pana la 64% din iunie, iar aceasta evoluție este pusa pe seama variantei Delta, scrie Agerpres.ro.Israelul a raportat marti 501 noi cazuri, dintre care jumatate in randul scolarilor și are…

- Purtarea maștii in aer liber nu va mai fi obligatorie in Grecia, incepand de joi, iar restricțiile de circulație pe timp de noapte vor fi și ele eliminate, de luni, in contextul unei ameliorari a situației epidemiologice, a avansului campaniei de vaccinare anti-Covid, dar și unui val de caldura care…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca, marti seara, a fost depasit pragul de 5 milioane de doze de vaccin administrate. Din 27 decembrie pana in prezent au fost imunizate 3.158.000 de persoane. „In aceasta seara am depasit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei…