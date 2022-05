Stiri pe aceeasi tema

- Germania s-ar putea confrunta cu perturbari ale aprovizionarii cu petrol in cazul daca UE va opri progresiv importurile din Rusia, admite ministrul german al Economiei, Robert Habeck, desi anterioar a spusca Berlinul este pregatit pentru acest scenariu.

- De asemenea, UE face presiuni pentru ca mai multe banci din Rusia si Belarus sa fie excluse din sistemul international de plati SWIFT, inclusiv Sberbank PJSC, sustin sursele.Anterior, Statele Unite si Marea Britanie au impus sanctiuni impotriva Sberbank, cea mai mare institutie financiara din Rusia.O…

- Un conflict mondial ar putea incepe in cazul in care NATO nu va lua in calcul avertismentul Rusiei privind livrarea de arme din Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca “sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”,…

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski, considerat omul forte al puterii la Varșovia, a acuzat Franța și Germania de o ”prea mare proximitate” cu Rusia in contextul razboiului din Ucraina. ”Germania, la fel ca Franța, are o poziție puternic inclinata in favoarea Moscovei”, a susținut liderul PiS,…

- Polonia si-a redus deja in mare masura dependenta de petrolul rusesc, a afirmat premierul polonez Mateusz Morawiecki. Morawiecki a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca Polonia lanseaza cel mai radical plan dintre statele europene pentru a elimina dependenta de energia Rusiei. Polonia a anuntat,…

- Rusia a oprit marți furnizarea de gaze naturale catre Europa prin conducta Yamal. Gazul, care se indrepta spre est, spre Polonia, din Germania și-a schimbat direcția fluxului. Conducta este una dintre rutele majore de furnizare a gazului rusesc catre Europa. In urma cu o saptamana, Rusia amenința…

- Germania a luat masuri pentru a opri procesul de certificare a gazoductului Nord Stream 2 din Rusia, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, in timp ce Occidentul a inceput sa ia masuri punitive impotriva Moscovei din cauza crizei din Ucraina, scrie Reuters. Scholz a spus, in presa germana, ca guvernul…

- Dependența Germaniei de gazul rusesc este una dintre problemele ce va ramane in mintea liderului de la Berlin Olaf Scholz, in momentul in care va negocia luni la Kiev și marți la Moscova pentru detensionarea conflictului de la granița Ucrainei, scriu Associated Press și Deutsche Welle. Cancelarul german…