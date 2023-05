Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Chinei comuniste, Xi Jinping, aflat intr-o relație cordiala cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a dat un telefon președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Convorbirea dintre președinții Chinei și Ucrainei a avut loc in ziua de 26 aprilie 2023. Analiștii occidentali estimeaza ca Xi a…

- Secretarul Consiliului de Securitate al FR, Nicolai Patrușev, a declarat ca exista dovezi incontestabile ale activitații biologice a SUA in Ucraina și a menționat ca in aceasta activitate ar putea fi implicate Georgia, Moldova și o serie de state-membre SCO". "Exista dovezi incontestabile ale activitații…

- Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a indemnat marți, de la pupitrul hemiciclului Parlamentului European, ca Uniunea Europeana sa continue sa sprijine Ucraina in lupta sa pentru libertate și sa iși pastreze ușile deschise pentru Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Adresandu-se deputaților europeni…

- Protestele din Georgia de saptamana trecuta au fost doar cel mai recent indiciu al modului in care invazia dezastruoasa a lui Vladimir Putin in Ucraina a afectat relatiile cu fostele natiuni din blocul estic, scrie „The Observer”.De la Erevan la Chisinau si de la Tbilisi la Astana, invazia Ucrainei…

- La doar trei zile dupa ce RTV a avut-o invitata in prime-time pe Marian Tauber, organizatoarea protestelor despre care Maia Sandu a spus ca sunt instrumentate de Rusia, alti invitati ai televiziunii fondate de fugarul Sebastian Ghita au promovat mesaje similare cu cele ale propagandei oficiale ale Rusiei.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban a relatat, intr-un interviu pentru saptamanalul elvetian Weltwoche , ca presedintele rus Vladimir Putin i-a spus ca problema sa ”sunt bazele de rachete americane amplasate in Romania si in Polonia, precum si posibila extindere a NATO in Ucraina si Georgia”, transmite…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține ca cea mai mare problema a lui Vladimir Putin sunt „Bazele americane de rachete din Polonia si Romania”. Viktor Orban spune, intr-un interviu pentru publicația elvețiana Weltwoche ca Ungaria este „tarata in razboi”, dar conducerea ei este suficient de puternica…

- Solidaritate cu Ucraina, durere pentru cei cazuti in razboi, dar si proteste anti Rusia a fost atmosfera in care lumea democratica a marcat un an de cand Vladimir Putin a trimis "masinaria de razboi" impotriva Ucrainei.