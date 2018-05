Presedintele rus Vladimir Putin a indemnat miercuri ''sa se renunte la violenta'' in Fasia Gaza, la doua zile dupa moartea a peste 60 de manifestanti palestinieni sub tirurile israeliene, a indicat Kremlinul, citat de AFP.



In cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin a ''subliniat importanta renuntarii la violenta si necesitatea stabilirii unui proces eficient de negociere'', se mentioneaza intr-un comunicat al Kremlinului.



''Este rusinos ca palestinienii au fost atacati cu brutalitate…