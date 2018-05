Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul roman Maria Grapini i-a spus președintelui Franței, Emmanuel Macron, prezent intr-o dezbatere despre viitorul Europei care a avut loc pe 17 aprilie in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca este arogant atunci cand spune ca Franța și Germania trebuie sa fie „o putere peste…

- Peste 30.000 de persoane au participat sambata la un miting pe strazile orasului spaniol Pamplona, protestand fata de achitarea a cinci barbati care erau acuzati ca au violat o tanara de 18 ani in timpul festivalului San Fermin, informeaza site-ul postului France 24.

- Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron urmau sa discute despre acordul in dosarul nuclear iranian marti, in cadrul unei intalniri la Casa Alba, in a doua zi a acestei vizite de stat.Macron vrea ca Trump sa mentina acordul. Trump este nehotarat, dar l-a catalogat drept ”un…

- Franta a initiat o procedura de retragere a Legiunii de Onoare atribuite presedintelui sirian Bashar al-Assad, a declarat luni seara, pentru AFP, anturajul presedintelui Emmanuel Macron, potrivit Agerpres.

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Le Drian a reafirmat ca Franta va raspunde daca se va dovedi ca in Siria au fost folosite arme chimice contra civililor. Presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul de la Paris s-au pronuntat in ultimele saptamani pentru impunerea unei incetari a focului in Siria, pentru a permite…

- Sute de liceeni au protestat la sfarșitul saptamanii in Franța, dupa ce ministrul Educației, Jean-Michel Blanquer, a anunțat miercuri reforma examenului de bacalaureat. Examen considerat sacrosant, introdus prin decret de catre Napoleon, in 1808, bacalaureatul nu mai raspunde insa nevoilor moderne de…

- "Serviciul national universal" in Franta, o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, va fi "obligatoriu", a afirmat marti purtatorul de cuvant al guvernului, stopand speculatiile asupra acestui subiect devenit o bataie de cap pentru executivul de la Paris, scrie AFP.