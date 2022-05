Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de manifestanți, in principal tineri „antifasciști” și „anticapitaliști”, au protestat duminica seara impotriva realegerii lui Emmanuel Macron in fruntea țarii. Manifestații au avut loc in cateva orașe din Franța, marcate de incidente la Rennes, precum și la Paris. PARIS – Les incidents…

- Naționaliștii de extrema-dreapta au protestat duminica noaptea in Paris și Lyon dupa realegerea lui Emmanuel Macron. Aceștia sunt suparati pe rezultatele alegerilor. Manifestantii au iesit in strada la Paris si Lyon in semn de protest fata de victoria electorala a presedintelui francez Emmanuel Macron,…

- Naționaliștii de extrema-dreapta au protestat duminica noaptea in Paris și Lyon dupa realegerea lui Macron. Aceștia sunt suparati pe rezultatele alegerilor. Manifestantii au iesit in strada la Paris si Lyon in semn de protest fata de victoria electorala a presedintelui francez Emmanuel Macron, care…

- Un manifestant cu dizabilitați (in carje) a fost secerat din spate de un membru al forțelor de ordine in Place de la Republique din Paris, in cadrul protestelor organizate sambata impotriva rezultatelor alegerilor. Sambata erau așteptate proteste in toata Franța, in timp ce opozanții candidatei de extrema-dreapta…

- ????Tres forte mobilisation a #Paris pour la manifestation Antiraciste et Antifasciste contre l' #extremedroite dans laquelle une partie du cortege manifeste aussi avec le slogan #NiMacronNiLePen .????️ @ClementLanot #Presidentielle2022 #StopLePen #PasUneVoixPourLePen pic.twitter.com/ZGCj6LhCVu — Peuple…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Razboiul in Ucraina "va dura" si "trebuie sa ne pregatim", a avertizat sambata presedintele francez Emmanuel Macron, precizand ca guvernul pregateste "un plan de rezilienta" pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, scrie AFP. "Razboiul a revenit in Europa (...). Daca trebuia sa…

- Emmanuel Macron a vorbit sâmbata despre criza ruso-ucraineana cu premierul britanic Boris Johnson și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, înainte de calatoria sa la Moscova și Kiev, a anunțat Elysée, potrivit AFP.Aceste covorbiri telefonice separate se înscriu „într-un…