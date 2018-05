Proteste în faţa Parlamentului. Oamenii denunţă regimul autoritar al premierului Nationalistul Viktor Orban si-a extins controlul asupra mass-mediei si a plasat aliati la conducerea fostelor institutii independente. Ostilitatea sa de a accepta migranti in Ungaria l-a pus in conflict cu Uniunea Europeana, insa aceasta s-a dovedit a fi o pozitie populara la scrutinul de luna trecuta, in special in zonele rurale.



Viktor Orban urmeaza sa fie reales premier joi de Parlament in urma unui vot ce se asteapta a fi doar o formalitate, urmand ca acesta sa se adreseze apoi legislatorilor, potrivit Agerpres.



Protestatarii din Budapesta, care au fluturat steaguri ale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Ungariei s-a reunit marti in prima sa sesiune dupa alegerile legislative de luna trecuta care i-au oferit lui Viktor Orban al treilea mandat, in timp ce aproximativ 1.000 de persoane au protestat in fata Parlamentului de la Budapesta impotriva a ceea ce ei numesc un regim autoritar, relateaza…

- Zeci de mii de persoane au ieșit sambata seara in strada, la Budapesta, pentru a protesta fața de sistemul electoral care a asigurat victoria partidului naționalist al premierului Viktor Orban. Alegerile parlamentare au avut loc duminica trecuta. Protestatarii au cerut renumararea voturilor,…

- Cateva mii de unguri au protestat sambata, la Budapesta fata de ceea ce organizatorii numesc un sistem electoral necinstit care i-a oferit prim-ministrului Viktor Orban o victorie covarsitoare dupa „o campanie a urii” fata de migranti, scrie Reuters. Intr-o postare pe Facebook inainte de protest, organizatorii…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, marti, ca rezultatul alegerilor parlamentare ofera guvernului condus de Fidesz un mandat puternic, insa a avertizat ca Ungaria va avea ”lupte grele” de dat in lunile urmatoare, relateaza agentia MTI. ”Ungaria va avea de dus…

- "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica, dar pentru aceasta trebuie ca toti sa putem spune ceea ce ne deranjeaza", a declarat Orban la televiziunea Echo Tv. Pentru seful guvernului de la Budapesta, rezultatul de duminica, in care partidul sau, Fidesz (conservator),…

- Premierul ungar Viktor Orban, liderul formatiunii de guvernamant Fidesz si cea mai importanta figura politica a tarii, are sanse foarte mari sa obtina un nou mandat in urma alegerilor parlamentare de duminica, bazandu-se pe cea mai dura retorica anti-imigratie din Europa. Potrivit unui…

- Etnicii maghiari din tarile vecine Ungariei sunt in centrul atentiei premierului ungar, Viktor Orban, pentru care voturile acestui grup de alegatori, considerati sustinatori devotati ai partidului lui Orban, Fidesz, se pot dovedi cruciale la alegerile care au loc la 8 aprilie, noteaza AFP. Vizite repetate…