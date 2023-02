Proteste în fața Guvernului. Angajații din sănătate au ieșit în stradă din cauza salariilor mici Protest de amploare in fața Guvernului. Medicii și angajații din sanatate au ieșit in strada din cauza salariilor mici și cer Executivului majorarea veniturilor cu 15%. Sindicaliștii spun ca o mare parte din personalul medical nu a ajuns la nivelul de baza al salariului prevazut in lege. Este primul protest din maratonul anunțat, iar medicii vor pleca in marș catre mai multe unitați medicale. Și ambulanțierii vor protesta in urmatoarea perioada din cauza salariilor și a ambulanțelor vechi. In zilele de 6, 7 și 8 februarie 2023, in intervalul orar 10.00 – 14.00, membrii SANITAS se aduna in Piața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

