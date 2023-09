Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia de la Crevedia continua sa lase urme de suferința și mai multe persoane decedate, astfel ca, in cursul acestei dimineți, Ministerul Sanatații a anunțat inca un deces in randul raniților arși in exploziile din aceasta localitate. Bilanțul victimelor a crescut la cinci decese, iar spitalele din…

- Inca un ranit in explozia de la stația GPL din Crevedia a decedat, au declarat surse medicale. Acesta era ranit in prima deflagrație. Vestea a venit in urma cu putin timp. Vorbim despre un al treilea ranit dupa exploziile repetate de sambata. Surse medicale au confirmat pentru Realitatea PLUS aceasta…

- Tragedia din Crevedia dezvaluie o situație cutremuratoare și alarmanta, ilustrand modul in care semnalele de pericol ignorate pot avea consecințe devastatoare. In urma exploziilor care au afectat localitatea, povestea dramatica a unui barbat care a suferit un infarct in momentul in care și-a vazut soția…

- O femeie din Crevedia a declarat, luni dimineața, ca toata lumea știa ca stația GPL unde au avut loc exploziile de sambata funcționa ilegal și ca acolo descarcau și ziua, și noaptea. Ea a afirmat ca localnicii se temeau ca la un moment dat ar putea avea loc o explozie.

- Fiica celor doi soți, care au murit in urma exploziilor ce au avut loc ieri seara la stația de GPL din Crevedia, a transmis un mesaj pe rețelele sociale.„Parinți mei! Ați vrut sa plecați amandoi prea de vreme. Ne-ați lasat singuri", a scris ea pe Facebook .Fratele acesteia a povestit ultimele momente…

- In urma cu doar o zi, mai multe explozii puternice au avut loc la o stație de alimentare cu GPL, neautorizata, chiar in Crevedia. In urma puternicelor explozii, pana in prezent, 58 de persoane au fost ranite, iar alte doua au fost declarate decedate. Dupa ce pompierii s-au chinuit ore bune sa stinga…

- Imagini de la epicentrul exploziilor de sambata seara amintesc de cele din orașele ucrainene distruse de bombardamentele rusești. Tragedia de la stația GPL din Crevedia a adus un dezastru cumplit: o femeie care suferea de arsuri pe 98% din suprafața corpului și-a pierdut viața. Aceasta reprezinta prima…

- VIDEO: Mobilizare la Alba Iulia pentru victimele exploziilor de la Crevedia. Zeci de persoane au donat duminica sange Zeci de persoane s-au mobilizat la Alba Iulia, pentru a-i ajuta pe pompierii raniți in urma exploziei de la Crevedia. Mai exact, Centrul de Transfuzie Sanguina Alba a fost deschis duminica,…