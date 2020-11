Un protest spontan a izbucnit, marți seara, la Constanța, deși orașul se afla in carantina. Oamenii solicita suspendarea hotararii CJSU privind carantina și permiterea realizarii pelerinajului la Peștera Sfantului Andrei. Oamenii legii au dat mai multe amenzi. IPS Teodosie a mers sa solicite instantei suspendarea hotararii CJSU Constanta si, implicit, permiterea realizarii pelerinajului traditional la Pestera Sfantului Andrei, in 30 noiembrie. Tribunalul a amanat pentru miercuri pronuntarea in procesul intentat de Arhiepiscopia Tomisului privind interzicerea pelerinajelor. Politistii din cadrul…