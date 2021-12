Proteste în Capitală/Angajații din poliție și penitenciare, dar și sindicaliștii din Sănătate, în stradă Pare sa se fi intrat in zodia protestelor, inaintea Sarbatorilor de iarna. Dupa recenta greva de la CFR, care a dat peste cap circulația mai multor trenuri și planurile oamenilor care aveau drum cu acest mijloc de transport, mai nou angajații din poliție, penitenciare și militarii rezerviști au anunțat ca declanșeaza proteste. Totul, in ziua […] The post Proteste in Capitala/Angajații din poliție și penitenciare, dar și sindicaliștii din Sanatate, in strada first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

