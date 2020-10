Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 19:00 – Nemulțumirile credincioșilor fața de restricțiile pelerinajului la moaștele Sfintei Parascheva au luat amploare. Peste 250 de persoane protesteaza/au protestat in fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, cerand anularea decizia autoritaților de a permite doar accesul pelerinilor din…

- Este protest in fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei in acest moment. Peste 150 de persoane au venit in fața Catedralei Mitropolitane din Iași pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de decizia autoritaților de a interzice accesul pelerinilor din alte localitați la moaștele Sfintei Cuvioasei Parascheva.…

- Un numar record de infectari cu SARS-CoV-2 s-a inregistrat astazi in Bucuresti. Capitala este din nou pe primul loc la numarul de infectari cu noul coronavirus. Din pacate, judetul Iasi și Bacau sunt și ele in top.

- Decizii istorice la Iasi, in legatura cu sarbatoarea Sfintei Parascheva. Pentru prima data, autoritatile au decis sa nu mai scoata din Catedrala moastele sfinte. Asta in conditiile in care evenimentul se va desfasura fara multa lume, asa cum a fost organizat. Tot pentru prima data, autoritatile centrale,…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldoveni și Bucovinei i-au indemnat pe credincioși sa respecte decizia autoritaților, dupa ce a fost interzis accesul celor care nu sunt din localitate, la pelerinajul de Sfanta Parascheva. „Decizia autoritaților trebuie respectata. Pelerinii din afara Iașului vor putea veni…

- Sute de credinciosi au stat, luni, la o coada formata pe zeci de metri pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, cu cateva zile inainte ca racla sa fie scoasa din Catedrala Mitropolitana din Iasi. Oamenii au spus ca au vrut astfel sa evite aglomeratia care se va crea in urmatoarele…

- Dupa o saptamana in care Romania a inregistrat noi recorduri zilnice de infectari și de internari in secțiile de terapie intensiva, pelerinajul de Sfanta Parascheva de la Iași este punctul fierbinte al acestor zile. Cum aglomerația este una dintre caracteristicile evenimentului, autoritațile incearca…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.365 de cazuri noi de COVID-19, din 23.973 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi sunt in București unde au fost raportate aproape 200 de infectari cu coronavirus. Capitala este urmata de județele Bacau, Bihor și Iași.