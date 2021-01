Noi proteste de amploare la adresa Guvernului Cițu sunt anunțate maine la Palatul Victoria. Sute de oameni vor ieși in strada nemulțumiți fața de politica Executivului privind salariile și pensiile. Romanii nemulțumiți de pensii și salarii vor protesta fața de masurile anunțate de Guvernul Cițu. Protestele de amploare vor avea loc maine la Guvern, Președinție și ambasade. Manifestațiile din intreaga țara vor incepe duminica la ora 11:00. ''Maine de la ora 11 și pana la ora 13 vor avea cele mai de amploare proteste din acest an, in fața a 20 de insituții publice din Romania, in același timp. Vorbim…