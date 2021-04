Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de protestatari s au adunat sambata dupa amiaza in Piata Universitatii si tot atatia in Piata Victoriei, pentru a manifesta fata de restrictiile impuse de Guvern, potrivit Romania TV.Doua proteste simultane sunt in desfasurare in Bucuresti, unul in Piata Victoriei, celalalt in Piata…

- Inca o zi de proteste fata de restrictiile impuse de autoritati, in primul sfarsit de saptamana cu masuri suplimentare de combatere a pandemiei. In Capitala, oamenii s-au strans in aceasta dupa amiaza in Piata Universitatii, apoi au plecat catre Piata Victoriei.

- Este a șaptea zi in care sunt proteste in București. Oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți de masurile restrictive luate de autoritați pentru a impiedica raspandirea virusului. Raed Arafat a anunțat ca in Capitala este interzisa circulația dupa ora 20:00, in zilele de vineri, sambata și duminica,…

- Capitala va fi astazi scena mai multor proteste. Cei care nu mai suporta restricțiile pandemiei vor ieși din nou in strada. Se anunța manifestații in Piața Universitații și Piața Revoluției.Primul protest are loc la ora 13 la Piața Universitații și acolo iși dau intalnire cei organizați de Grupul civic…

- Protestele din aceasta noapte din Bucuresti au degenerat Protest impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19, in Piata Victoriei din Capitala, 29 martie 2021. Foto: Grigore Popescu/ Agerpres Protestele din aceasta noapte din Bucuresti au degenerat, când…

- Cateva sute de persoane s-au strans luni in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fața de masurile impuse de autoritati in contextul COVID-19. Protestatarii au mers apoi in Piața Victoriei.

- Doua manifestatii de protest au avut loc sambata dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Victoriei si Piata Universitatii, oamenii exprimandu-si nemultumirea fata de masurile de restrictie introduse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. La protestul din Piata Victoriei, inceput…

- Romanii nemultumiti de restrictiile impuse de autoritati si-au facut un obicei de a protesta in fiecare weekend, in Bucuresti. Sambata, 20 martie, cateva sute de persoane s-au adunat in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Protestatarii…