- Politia canadiana a efectuat joi seara primele arestari tintite printre lideri ai miscarii impotriva masurilor sanitare care blocheaza strazile din Ottawa de aproape trei saptamani, un protest care nu mai este "pasnic", potrivit premierului Justin Trudeau, comenteaza AFP preluat de agerpres. Fii…

- Podul Ambasador, dintre SUA și Canada, se redeschide dupa ce poliția a reușit sa disperseze protestatarii ce-l blocasera de aproape o saptamana. Dupa aproape o saptamana de blocaj, traficul comercial și personal este liber intre Canada și Detroit, SUA, de luni dimineața (14 februarie).Podul Ambasador,…

- Joe Biden l-a avertizat într-o convorbire telefonica pe premierul canadian Justin Trudeau despre „consecințele grave” ale blocarii graniței cu Statele Unite de catre protestatari, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit AFP.„Președintele și-a exprimat îngrijorarea ca întreprinderile…

- O nou punct de frontiera între Canada și Statele Unite este blocat de protestatarii care se opun masurilor sanitare, a declarat joi poliția din Manitoba, la patru zile dupa blocarea Podului Ambassador din Ontario, scrie AFP.„Un protest care implica un numar mare de vehicule și echipamente…

- Un interviu cu un șofer de origine romana care ia parte la protestul camionagiilor canadieni din capitala federala Ottawa a devenit viral, fiind distribuit masiv in comunitațile de romani din Canada și Statele Unite. In inregistrarea video, șoferul afirma ca „va pleca ultimul” din fața Parlamentului…

- Primarul din Ottawa considera ca situatia este „scapata de sub control” in orasul Ottawa, paralizat de mai mult de o saptamana de opozantii masurilor sanitare, și a declarat duminica „stare de urgenta” in capitala canadiana. Protestele, care au debutat la Ottawa sambata, 29 ianuarie, s-au extins in…

- Participantii la protestul impotriva vaccinarii obligatorii anticoronavirus din Canada instalati in centrul capitalei Ottawa au depasit numeric politia si controleaza situatia, a declarat duminica primarul Jim Watson, citat de Reuters, informeaza Agerpres. Manifestatia impotriva obligativitatii…

- Mii de oameni au demonstrat in orase din Canada, inclusiv in centrul financiar Toronto, sambata, impotriva obligativitatii unui certificat de vaccinare impus de la Ottawa, scrie Reuters. „Freedom Convoy” a inceput ca o miscare impotriva certificatului Covid de trecere a frontierei pentru transportatori,…