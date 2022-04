Proteste în Bulgaria: Se solicită demisia guvernului și neutralitatea militară deplină Protestatarii care s-au adunat ieri in fata cladirii Adunarii Nationale de la Sofia cer demisia guvernului bulgar. Actiunea este organizata de partidul „Vazrajdane”, care se opune ferm ca Bulgaria sa furnizeze armament Ucrainei și promite sa nu inceteze a protesta. Demonstratia este intitulata „Neutralitatea militara completa a Bulgariei” si indeamna cabinetul condus de premierul Kiril Petkov sa demisioneze, pentru ca nu face fata crizelor cu care se confrunta tara. Reprezentantii partidului nationalist sustin ca in 100 de zile, executivul a demonstrat ca serveste intereselor straine si a castigat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

