- Singurul punct de trecere al frontierei spre Grecia ar fi fost blocat de protestatarii anti-guvernamentali din Bulgaria, a anunțat Mediafax. Contactați de Libertatea, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe de la București au transmis ca nu au primit nici o comunicare oficiala, iar traficul s-a…

- Sute de romani asteapta in autoturisme, joi dimineata, la cozi care se intind pe kilometri intregi la singurul punct de trecere a frontierei bulgaro-elene de la Kulata-Promachonas. MAE a anuntat, miercuri, ca accesul rutier pe teritoriul Greciei este permis, in perioada 1-15 iulie, printr-un singur…