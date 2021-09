Proteste în București: Cetățenii, nemulțumiți de restricțiile anunțate la redeschiderea școlilor In data de 26 septembrie a.c., intre orele 15.00-20.00, va fi organizata o adunare publica avand ca tema nemulțumirea privind restricțiile anunțate la redeschiderea școlilor, dupa urmatorul program: – intre orele 15.00 – 15.30, adunarea participanților in Piața Universitații – zona Fantani; – intre orele 15.30 – 17.00, adunare publica in Piața Universitații – zona Fantani; – intre orele 17.00 – 17.30, deplasare (se va face exclusiv pe trotuar) din Piața Universitații – zona Fantani catre Ministerul Sanatații, pe traseul Str. Academiei – Str. Cristian Popișteanu – punct final parcarea din fața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

