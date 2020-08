Stiri pe aceeasi tema

- Cu drapele alb si rosu, culorile contestarii, multimea reunita in piata Independentei si pe strazile din jur, a reluat in cor slogane precum "Libertate!". Mass-media si conturile de mesagerie Telegram apropiate de opozitie au indicat mai mult de 100.000 de protestatari in capitala pentru a…

- Zeci de mii de persoane protesteaza duminica la Minsk pentru a denunța realegerea președintelui Alexandr Lukașenko, care se confrunta de doua saptamâni cu o imensa mișcare de protest, potrivit ziariștilor AFP. Opoziția spune ca în piața Independenței sunt peste 100.000 de oameni.Imagini…

- Opozitia din Belarus organizeaza un protest masiv duminica, punand presiune pe presedintele Alexandr Lukasenko, confruntat cu o miscare de contestare istorica, care a jurat sa “rezolve problema” pe care o considera un complot occidental. La putere de 26 de ani, seful statului, in varsta de 65 de ani,…

- Decretul privind demisia Cabinetului de ministri din Belarus a fost semnat sambata 15 august, de presedintele Aleksandr Lukasenko, insa anuntul a fost facut luni, informeaza Adevarul, care citeaza agenția rusa de presa TASS.Guvernul si-a depus demisia in conformitate cu Constitutia Belarusului, dupa…

- Sute de mii de oameni au ieșit, in aceasta dupa-amiaza, pe strazile din Minsk, dar și in restul marilor orașe din Belarus, pentru a cere demisia președintelui Aleksandr Lukașenko pe care il acuza ca ar fi caștigat alegerile prezidențiale prin frauda.

- Alexandr Lukașenko a caștigat alegerile prezidențiale din Belarus cu peste 80% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, in timp ce principalul candidat al opoziției, Svetlana Tikhanouskaya, a obținut circa 10 la suta din voturi. "Lukașenko Alexandr Grigorievici, 4 milioane 652 de mii…

- Autoritatile din Belarus l-au retinut pe principalul contracandidat la alegerile din august al presedintelui Alexander Lukashenko. Viktor Babaryko, un fost bancher in varsta de 56 de ani, a fost retinut sub suspiciunea de infractiuni financiare, anunța MEDIAFAX.Retinerea lui Viktor Babaryko…

- Autoritatile din Belarus l-au arestat pe principalul contracandidat, la alegerile din august, al presedintelui Alexander Lukashenko. Viktor Babaryko, un fost bancher in varsta de 56 de ani, a fost retinut sub suspiciunea de infractiuni financiare, informeaza Mediafax.Retinerea lui Viktor Babaryko vine…