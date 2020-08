Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Lukashenko, președintele Belarusului, se confrunta cu amenințari din toate parțile. Populația va decide duminica viitoare daca ii va acorda un al șaselea mandat. Alexander Lukashenko se afla sub o presiune mai mare ca niciodata. Saptamana trecuta, țara sa a fost scena unor evenimente excepționale:…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca retinerea celor 32 de mercenari, cetateni ai Rusiei, este o situatie exceptionala si l-a insarcinat pe directorul KGB, Valeri Vakulcik, sa faca interpelari catre organele de stat din Rusia pentru a clarifica „ce se intampla”.

- Portarul echipei de fotbal FC Znamya Truda, Ivan Zaborovsky, in varsta de 16 ani, a intrat in coma dupa ce a fost lovit de un fulger in urma cu trei saptamani, in timp ce se afla la antrenament.Puștiul s-a refacut complet și a revenit, de curand, la pregatire alaturi de colegii sai, iar conducerea gruparii…

- Aleksandr Lukasenko, supranumit „Ultimul dictator al Europei”, este pe cale sa obtina un nou mandat la presedintia Belarusului, al saselea la numar, dupa ce si-a eliminat din cursa toti posibilii rivali importanti, inclusiv pe un om de afaceri mediatizat intens de canalele de propaganda ale Kremlinului.

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a acuzat joi Rusia și Polonia ca s-au amestecat în alegerile prezidențiale de pe 9 august, în mijlocului unei campanii de represiune denunțata de opoziție, afirmații respinse de catre Kremlin, relateaza AFP. ingerintele provin "atât…

- Aflat de mai bine de un sfert de secol la putere, Aleksandr Lukasenko, supranumit „Ultimul dictator al Europei”, se confrunta cu un val neobisnuit de contestare pe fondul incercarii de reducere la tacere a unui opozant diferit de toti ceilalti de pana acum. Unii vorbesc despre o posibila revolutie „Maidan”…

- Rusia și China continua sa fie competitori pentru Statele Unite, iar Armata americana iși continua pregatirea pentru situații neprevazute, chiar și in contextul creat de pandemia de Covid-19, a anunțat luni secretarul american al apararii, Mark Esper. La o dezbatere a Institutului Brookings, el a spus…