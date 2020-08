Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, transmit Reuters si dpa. Seful diplomatiei germane, care a sustinut joi o conferinta de presa comuna cu omologul sau norvegian, Eriksen Soreide, aflat in vizita la Berlin, a asigurat ca membrii UE poarta discutii "intensive" cu privire la masurile ce ar putea fi luate in privinta Belarusului, avand in vedere inclusiv sanctiuni, in perspectiva…