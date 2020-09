Proteste în Belarus - Aleksandr Lukașenko avertizează că va avea loc o baie de sânge Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, avertizeaza ca va avea loc o baie de sange, in cazul in care opoziția din Belarus obține puterea. El susține ca va urma un scenariu similar cu cel din Ucraina, in care țara va fi divizata și va porni un razboi civil, noteaza digi24. "Vreau sa protejez ce am creat timp de 25 de ani, un sfert de secol, cu mainile noastre. Am ridicat țara din ruine, din cenușa, mii și milioane de oameni ma susțin. Anisie dezvaluie cum se va desfașura școala din 14 septembrie: Elevii sa stea in banci, profesorii se transforma in gardieni, fara catalog la clasa … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

