Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti au iesit sambata, 19 martie, pe strazi in Spania pentru a protesta fata de cresterea preturilor produselor alimentare, ale energiei si ale carburantilor, amplificata de razboiul din Ucraina, transmite France Presse.Demonstratiile au avut loc in principalele orase spaniole la apelul…

- Mai multe patronate din transporturi au cerut vineri adoptarea de urgența a unei hotarari pentru plafonarea tarifelor RCA, așa cum s-a mai intamplat in 2017, in caz contrar aceștia amenințand cu proteste in toata țara. Tot vineri, o alta federație din transporturi a reclamat creșterea mare a prețurilor…

- Mii de turci au ieșit in strada pentru a protesta impotriva creșterior „masive” a prețurilor la electricitate și au cerut demisia președintelui Recep Erdogan și a guvernui. In Mardin, oraș situat in sud-estul țarii, mai mulți protestatari au fost arestați, dupa ce forțele de ordine au intervenit cu…

- Sindicatele din industria aluminiului organizeaza vineri, intre orele 11:00-13:00, un miting de protest in fata Guvernului, principalul motiv fiind "situatia grava" cu care se confrunta sectorul ca urmare a achizitionarii de energie electrica si gaze la preturi

- Cinci mari confederații sindicale au semnat, alaturi de patru confederații patronale, un apel la Guvernul Ciuca pentru a plafona prețul energiei la nivelul din decembrie 2020 pentru cel puțin un an. Criza energiei, la fel ca orice alta criza, este menita sa mute banii dintr-un buzunar in altul, spune…

- Sindicatele din cadrul SC Alro SA organizeaza joi, 6 ianuarie, actiuni de protest in fata Prefecturii Slatina, in contextul situatiei create pe fondul cresterii preturilor la energie si gaze naturale, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. "Atragem din nou atentia factorilor de decizie ca odata…

- Pentru a treia zi, mitingurile legate de cresterea preturilor la gazul lichefiat nu se opresc in Kazahstan. Totul a inceput in Zhanaozen si Aktau, in vestul tarii, unde localnicii au organizat demonstratii pe 2 ianuarie. Autoritatile au trimis prompt acolo o comisie guvernamentala, care s-a intalnit…

- Uniunea Europeana nu poate sa dea vina decat pe propriile sale politici pentru preturile record la gazele naturale, pentru ca unii dintre membrii sai revand gaz ieftin rusesc la preturi mult mai mari in interiorul UE, a declarat vineri presedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters, citat de Agerpres.…