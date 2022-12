Stiri pe aceeasi tema

- Masa festiva de sarbatori este un prilej de bucurie pentru toata lumea. Ultimele date privind inflația arata ca romanii nu stau deloc bine. Toate alimentele s-au scumpit, dar, aici este mai accesibil fața de alte state.

- Romanii sunt cei mai saraci dintre europeni. Statistica arata ca douazeci de procente din populație se chinuie sa traiasca de pe o zi pe alta. 20% din populația Romaniei traiește la limita strictului necesar. Mai bine de trei sferturi din caștiguri se duc pe alimente și facturi. Saracia absoluta in…

- Premierul nationalist Viktor Orban s-a angajat duminica "sa pastreze stabilitatea economica" a tarii, in timp ce Uniunea Europeana se scufunda, potrivit lui, "intr-o criza financiara si economica"."Un razboi in Est si o criza economica in Vest", a spus el jurnalistilor la Zalaegerszeg, localitate situata…

- Federatiile nationale reprezentative ale asociatiilor de pensionari organizeaza, marti, la Guvern, dar si la sediile tuturor prefecturilor din tara, proteste prin care solicita respectarea obligatiei constitutionala de a creste nivelul de trai prin cresterea pensiilor. Fii la curent cu cele mai…

- George Simion si simpatizatii AUR au blocat, duminica, circulatia in Bucuresti, pentru un protest ce a primit autorizatie de „functionare” de la ora 12 pana la 23. La miting, sunt asteptate circa 5.000 de persoane. AUR nu vrea sa-si asume protestul Este de asteptat ca oamenii sa porneasca in mars spre…

- Uniunea Europeana a caracterizat drept "nejustificabila si inacceptabila" utilizarea "generalizata si disproportionata" a fortei impotriva manifestantilor in Iran, dupa noua zile de proteste impotriva mortii unei tinere retinute de politia moravuri care s-au soldat cu 41 de morti, relateaza AFP.

- Corespondenții la Moscova ai agențiilor internaționale de presa relateaza ca inca din primele ore de dupa anunțul facut de Vladimir Putin privind mobilizarea militara parțiala, ce va afecta in jur de 300.000 de cetațeni cu varste intre 18 și 60 ani, plus instrucție militara, la Moscova, la Sankt Petersburg…

- Uniunea Europeana și-a exprimat dezaprobarea, marți, cu privire la pedeapsa cu moartea emisa de Iran impotriva a doua femei, pe numele lor Elham Chubdar si Zahra Sedighi Hamedani, despre care grupurile pentru drepturile omului declara ca sunt militante LGBT și nevinovate de orice infracțiune.