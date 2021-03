Proteste împotriva măsurilor restrictive în Europa Proteste fața de restricții in capitalele din Europa. Mai multe sute de persoane au protestat sambata la Stockholm impotriva restrictiilor introduse impotriva pandemiei de coronavirus in Suedia, incalcand o interdictie privind adunarile publice, relateaza DPA. Demonstratia nu a fost autorizata. La scurt timp dupa ce protestatarii s-au adunat intr-una din principalele piete din capitala Suediei, fortele de ordine le-au cerut sa se disperseze. Politia a transmis prin portavoci ca, in timpul pandemiei, nu pot avea loc adunari publice mai mari de opt persoane. Protestul a fost pregatit pe retelele… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

