Proteste împotriva loviturii de stat: Şapte persoane ucise şi 140 răniţi Protestele impotriva loviturii de stat armate din Sudan au fost platite cu sange. Șapte persoane au fost ucise, iar alte 140 au fost ranite, in urma ciocnirilor violente dintre soldați și protestatarii ieșiți in strada, potrivit unui oficial din Ministerul Sanatații sudanez. Reamintim ca armata Sudanului a preluat, luni, puterea de la un guvernul de tranzitie și a arestat […] The post Proteste impotriva loviturii de stat: Sapte persoane ucise si 140 raniti first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata Sudanului a preluat luni puterea de la un guvern de tranzitie, iar un oficial al Ministerului Sanatatii a declarat ca sapte persoane au fost ucise de focuri de arma si 140 au fost ranite in ciocnirile dintre soldati si protestatarii din strada, conform Reuters.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2. In documentul oficial se spune ca pot protesta doar cei vaccinați…

- Mii de persoane au iesit in strada luni in Chile pentru a marca implinirea a doi ani de la protestele antiguvernamentale, informeaza marti DPA. In capitala Santiago de Chile, protestatarii au ridicat baricade si au lansat pietre si artificii in directia fortelor de securitate, potrivit inregistrarilor…

- Mai multe persoane au fost ucise sau sunt ranite dupa ce au fost atacate de un individ in oraselul norvegian Kongsberg, situat la aproximativ 80 de kilometri de Oslo, anunta serviciile de securitate. Forțele de ordine cred ca barbatul, al carui nume nu a fost dat publicitații, a acționat singur, și…

- Opt persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma atacului armat produs luni dimineata la Universitatea de Stat din orasul Perm, situat la circa 1.500 de kilometri est de Moscova, anunta Ministerul...

- Fortele de securitate din Myanmar au ucis mai mult de 1.000 de civili de cand armata a preluat puterea in tara, in februarie, inlaturand guvernul lui Aung San Suu Kyi, potrivit unei organizatii activiste, potrivit Agerpres. Incepand cu 1 februarie, cand armata a preluat conducerea intr-o lovitura…