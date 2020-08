Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de persoane au venit, luni seara, in Piata Unirii din Iasi, pentru a protesta fata de modul in care s-au derulat anchetele evenimentelor din seara de 10 august 2018 din Piata Victoriei din Bucuresti. Protestul din Piata Unirii din Iasi a fost unul pasnic. Protestarii au…

- Astazi se implinesc doi ani de la protestele din Piața Victoriei din București. Cateva zeci de persoane s-au strans ieri, duminica, 9 august in acea piața pentru a marca momentul. Cei care au participat ii considera vinovați pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila și pe Carmen Dan și cer sa se faca dreptate.…

- PROBLEME LA ZI: Alegerile locale. Cum vad partidele procesul electoral 2020 Foto arhiva Azi la RRA, de la ora, 12.05, PROBLEME LA ZI. Alegerile locale - cum vad partidele procesul electoral 2020? Invitati: Gabriel Mutu – primar sector 6 București – PSD, Cristian Bacanu…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni, 29 iunie, numarul romanilor infectați cu coronavirus. Astfel pana acum pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 26.582 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus . 18.912 a fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.634 persoane diagnosticate…

- Procurorii DIICOT Iasi au destructurat, in urma unor perchezitii facute in Bucuresti si Iasi, o grupare care se ocupa cu traficul de heroina, 25 de persoane urmand a fi audiate in acest caz, anunța news.ro.Procurori DIICOT Iasi, impreuna cu politisti, au facut, joi, 21 de perchezitii in municipiile…

- 839 de absolvenți ai clasei a VIII-a au obținut media generala 10 839 de absolvenți ai clasei a VIII-a care au susținut anul acesta examenul de capacitate au obținut media generala 10. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, cele mai multe medii de 10 au fost în municipiul…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,8 pe Richter s-a produs marti dupa-amiaza Foto ISU Un cutremur cu magnitudinea 4,8 pe Richter s-a produs marti dupa-amiaza, la ora locala 14:12, în judetul Covasna, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului.…

- "Hawks Of Romania" survoleaza principalele spitale din Bucuresti #respect Foto Formatia de acrobatie aviatica Hawks Of Romania "Soimii României" survoleaza de la aceasta ora principalele spitale din Bucuresti, în semn de multumire fata de personalul implicat în lupta cu…