- Comisia de Sanatate din Camera Deputaților a votat luni un amendament la legea vaccinarii care introduce imunizarea obligatorie a copiilor in Romania, potrivit 360medical.ro. Proiectul de lege trebuie sa primeasca votul plenului Camerei Deputatilor – care este decizionala. “Daca pana acum mergeam pe…

- Vinieta Oxigen, teoretic, obligatorie pentru masinile care circula in Capitala. Practic, amenzile se dau din martie. Taxa de circulatie prin Bucuresti este obligatorie de la 1 ianuarie, dar autoritatile au acordat doua luni de gratie, iar cei care nu si-au achizitionat vinieta nu vor fi amendati.

- Autoritatile au ordonat inchiderea mai multor scoli din Teheran si din alte orase din Iran, duminica, din cauza poluarii atmosferice care a ajuns la un nivel de alerta pentru sanatate, relateaza AFP, citata de News.ro.La Teheran, un nor gros cenusiu invaluie orasul de mai multe zile,facand…