Rusia a denuntat sambata decizia luata in ajun de Republica Moldova de a suspenda licenta de emisie a sase posturi de televiziune, masura pe care Moscova a calificat-o drept ''cenzura politica'', relateaza Reuters.

Parlamentul peruan, care si-a pierdut credibilitatea in ochii opiniei publice, a refuzat vineri sa voteze organizarea de alegerile generale anticipate, in timp ce tara este zguduita de o criza politica grava, cu manifestatii aspru reprimate, soldate cu 18 morti, si 5.000 de turisti blocati in celebra…

Sute de turisti straini au ramas blocati de miercuri in regiunea celebrului templu incas Machu Picchu, dupa ce circulatia trenurilor a fost sistata din cauza protestelor impotriva noii presedinte a Peru, Dina Boluarte, dupa destituirea lui Pedro Castillo, autorul unui lovituri de stat esuate, informeaza…

Presedintele peruan Pedro Castillo a fost demis si arestat miercuri, iar vicepresedinta sa, Dina Boluarte, a fost investita in fruntea tarii obisnuite cu crizele politice, intr-o zi plina de rasturnari de situatie, comenteaza AFP, anunța Agerpres.

Presedintele chinez Xi Jinping i-a scris liderului nord-coreean Kim Jong Un si i-a propus sa coopereze pentru "a accelera pacea" in lume, a anuntat sambata agentia de presa nord-coreeana oficiala KNCA, citata de AFP.

Un echipaj al Pichetului de Pompieri Crisan cauta, incepand de luni seara, doua persoane ratacite pe lacul Puiulet din Delta Dunarii, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

Liderul AUR George Simion și fosta sa colega de partid, senatoarea Diana Șoșoaca, au intrat in conflict, duminica, in Piața Victoriei, unde fiecare dintre ei și-a disputat supremația asupra microfonului de la care sa se adreseze protestatarilor adunați in urma mobilizarii facute de AUR, potrivit…

Doi turiști sunt blocați de sambata pe Varful Coștila, iar salvamontiștii din Bușteni și Prahova au plecat duminica dimineața sa ii salveze.