- Federatia Sindicatelor din Penitenciare anunta ca declanseaza proteste fata de lipsa de implicare a Guvernului si a ministrului Justitiei in rezolvarea problemelor angajatilor si, potrivit calendarului, ei vor organiza greva japoneza, vor refuza ore suplimentare si vor picheta Ministerul si Administratia…

- Angajații din penitenciare au anunțat astazi refuzul de a intra in serviciu in toate penitenciarele in care nu este asigurat personalul necesar pentru desfasurarea in conditii de siguranta a misiunilor.

- Sindicalistii din Administratia Nationala a Penitenciarelor au anuntat luni calendarul actiunilor de protest, ei solicitand conditii de lucru mai bune si plata orelor suplimentare. Actiunile de protest vor culmina cu refuzul de a intra in serviciu in toate penitenciarele in care nu este asigurat personalul…

- NERVI… Sindicalistii din Penitenciare, printre care si cei de la Vaslui, cer anchetarea Ministrului Justitiei pentru ilegalitati la plata orelor suplimentare pentru angajatii din penitenciare. Pe 23 iulie, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a depus la Parchetul…

- Transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus n-a fost primit peste tot la Torino cu bucurie. Angajații uzinei Fiat din Melfi au decis sa protesteze, intrand doua zile in greva! "Nu avem decat soluția asta in fața unei atat de mari nedreptați. E inacceptabil sa ni se ceara enorme sacrificii economice,…

- Angajații termocentralei Mintia i-au adresat directorului general (demisionar-n.r.) o adresa prin care ii solicita sa avanseze o data la care vor fi acordate tichetele de masa. Sindicaliștii nu exclud ca in aceste condiții sa fie declanșate proteste in randul angajaților termocentralei. “Avand…

- Angajatii de la Transport Calatori Express Ploiesti au declansat conflictul de munca si asteapta o intalnire, pentru conciliere, convocata de Inspectoratul Teritorial de Munca. Sindicalistii cer aprobarea contractului colectiv de munca si spun ca vor declansa greva generala daca partile nu vor ajunge…

- In jur de 150 de angajati din industria de Aparare picheteaza sediul Guvernului, pentru a doua zi, acestia fiind nemultumiti ca de cinci luni nu si-au primit salariile, dar si de lipsa investitiilor si de deficitul de personal. Sindicalistii vor avea discutii cu vicepremierul Viorel Stefan.