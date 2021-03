Stiri pe aceeasi tema

- In București, dar și in alte orașe din țara, sute de persoane au ieșit din casa indignate de regulile impuse de autoritați. In timp ce in Capitala manifestanții au marșaluit spre Guvern, in Arad oamenii s-au indreptat spre Primarie și au fost și cateva momente tensionate. Peste tot, cei prezenți nu…

- La ora la care scriem acest material, in Constanța deja se marșluiește pe strazi spre Cazino. Marșul face parte dintr-un protest amplu impotriva restricțiilor impuse de autorița, in contextul actual al Pandemiei. Proteste similare au loc și in Alba Iulia, pe același fond al nemulțumirii populației in…

- Mai mulți albaiulieni participa duminica dupa-amiaza la un protest spontan, impotriva noilor restricții decise de Guvern și a situației din țara. Aceștia s-au strans in fața sediului Prefecturii Alba. In jurul orei 17.00, aproximativ 20 persoane se aflau in fața Prefecturii. ”Sa ii oprim pe cei care…

- Noile restrictii impuse de Guvern intra in vigoare incepand de duminica seara. Astfel, in toate localitatile in care incidenta este mai mare de 4 la mie agentii economici vor inchide la ora 18.00, iar deplasarea persoanelor in afara locuintei, dupa ora 20.00, va fi permisa doar pentru cateva motive…

- Conform informarii DSP Dolj de vineri, 26 martie, municipiul Craiova a ajuns la o rata a infectarii de 4,22 la mia de locuitori. Astfel, Craiova este la un pas de aplicarea noilor restrictii: circulația interzisa in weekend dupa ora 20:00, magazinele inchise la ora 18:00, iar activitatea salilor de…

- Cozi de asteptare de zeci de kilometri pe autostrazile din Cehia la granita cu Germania. Este efectul noilor restrictii de intrare impuse de autoritatile de la Berlin, intre care obligația șoferilor de a prezenta un test negativ.

- Intrarea la bursa a companiei aeriene Blue Air ar putea fi amanata cu un an, in condițiile unui trafic redus, pe fondul noilor restrictii de circulatie impuse in statele europene, relateaza ZF. Eurocontrol (Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Europene) estimeaza ca pana in iunie…