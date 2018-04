Ilie Dumitrescu a răspuns banner-ului afișat de steliști: N-am înțeles mesajul în engleză

Ilie Dumitrescu a răspuns banner-ului afișat de suporterii Stelei la meciul pierdut pe Arena Națională, în Liga a 4-a, în fața Academiei Rapid, scor 1-3. "Hello, Mister Dumitrescu? This is Steaua!", a fost banner-ul… [citeste mai departe]