- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat, vineri seara, ca mitingul din Piata Victoriei este unul ilegal si ca "Jandarmeria trebuie sa-si faca datoria", spunand ca nu crede ca oamenii din strada sunt romani din Diaspora. In acest context, Vasilescu a sustinut ca "din zona Olteniei, de exemplu,…

- Protestul romanilor din Diaspora este dezbatut si in presa internationala, marele eveniment va avea loc vineri seara, in Piata Victoriei din Bucuresti. Associated Press, citat de ABC News, New York Times si The Washington Post, titreaza ca, „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de protestul…

- Peste 120.000 de persoane au tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II in weekend, majoritatea fiind inregistrate la intrarea in tara, unde coloanele de masini de pe autostrada pan-europeana au ajuns la zece kilometri. Cele mai multe dintre persoanele care au venit in Romania sunt muncitori…

- Primarul general Gabriela Firea ar urma sa se intalneasca luni, la Primaria Capitalei, cu reprezentantii SRI, SIE, ai Prefecturii, ai Politiei Capitalei, ai Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, pe care i-a invitat la o sedinta pentru "a stabili…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri "oribilul" atac armat care a avut loc in sediul redactiei Capital Gazette din Annapolis, subliniind ca jurnalistii ar trebui sa poata munci fara sa se simta amenintati de acest tip de atacuri sangeroase, informeaza France Presse, preia Agerpres."Acest…

- PETRIS. Cu o acuratete remarcabila, Irina Onescu, primarul comunei Petrus din judetul Arad vorbeste despre consecintele unui miting al romanilor din diaspora… „Am tot vazut diverse postari care sugerau organizarea unui protest al romanilor din diaspora in luna august, atunci cand majoritatea…