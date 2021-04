Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat, sambata, in centrul orasului german Stuttgart pentru a protesta fata de restrictiile antiepidemice, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mitingul de protest se desfasoara in zona Bad Cannstatt din Stuttgart. Conform organizatorilor, la protest…

- Peste 800 de persoane au protestat in strada, marti seara, impotriva restrictiilor impuse de autoritati in context pandemic, fiind pentru a cincea zi consecutiv cand au loc la Braila manifestatii pe acest subiect. Protestatarii, in mare parte tineri si adolescenti, s-au adunat in fata…

- Proteste de strada, luni seara, la Alba Iulia, impotriva restricțiilor impuse de autoritați. Cei care au ieșit sa-și arate nemulțumirile au parcurs mai multe strazi din oraș, inclusiv dupa miezul nopții. Manifestanții, unii aflați in mașini, au fost supravegheați indeaproape de forțe de ordine. Post-ul…

- Mii de manifestanti impotriva masurilor de combatere a coronavirusului au protestat sambata in Germania, in orasul Kassel, impotriva restricțiilor impuse de autoritați pentru a limita efectele pandemiei de coronavirus.

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Mai multe sute de persoane au participat duminica la Munchen la un protest fata de restrictiile impuse in Germania din cauza coronavirusului, scrie dpa. Citește și: VIDEO | Clotilde Armand a descoperit ca e greu sa fii primar: 'Trebuie nu stiu cate voturi pentru a face o mica investitie'O…

- Aproximativ 10.000 de persoane - inclusiv neonazisti - au participat in weekend la o manifestatie - interzisa de catre Ministerul austriac de Interne din cauza unor ”tulburari a ordinii publice” si nerespectarii masurilor sanitare - impotriva unei interdictii de circulatie pe timpul noptii si unei…

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Madridului impotriva masurilor restrictive impuse de guvern pentru a combate epidemia de COVID-19, denuntand "inselaciunea" pe care o reprezinta acest virus despre care unii protestatari afirma ca 'nu exista', informeaza AFP. Citește și: Medicul…