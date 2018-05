PROTESTE de amploare la Tirana: Mii de persoane au cerut demisia ministrului albanez de Interne

Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii violenti, presupusi membri ai unor grupuri anarhiste de extrema-stanga, au deturnat protestul pasnic fata de reformele in domeniul muncii promovate de Administratia Emmanuel Macron. Autoritatile au comunicat ca aproximativ 1.200 de protestatari cu cagule au participat la manifestatie.…

- Proteste și in Invațamant. Sute de studenti si de profesori universitari vor veni marti in fata Ministerului Educatiei, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de taierile de locuri bugetate din universitatile cele mai cotate in topurile internationale. „Aproximativ o mie de studenti vor fi nevoiti sa…

- Putin inainte de miezul noptii cateva sute de oameni s au adunat in fata Ministerului de Interne, si in fata Muzeului de Arta a Romaniei fostul Palat Regal, unde si au exprimat nemultumirea pentru modul in care a actionat politia, potrivit B1Tv. Un tanar a fost incatusat, dupa ce a proiectat mesajul…

- Un protest are loc, duminica, in fața Ministerului de Interne și al Muzeului de Arta al Romaniei, dupa ce vineri un tanar care a roiectat mesajul #rezist pe Muzeul de Arta a fost reținut și amendat de autoritați.

- Zeci de mii de persoane au ieșit sambata seara in strada, la Budapesta, pentru a protesta fața de sistemul electoral care a asigurat victoria partidului naționalist al premierului Viktor Orban. Alegerile parlamentare au avut loc duminica trecuta. Protestatarii au cerut renumararea voturilor,…

- Proteste de amploare la Kemerovo, dupa incendiul devastator de duminica de la centrul comercial din orașul siberian in urma caruia au murit 64 de oameni, printre victime numarandu-se și copii, scrie digi24.ro.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…