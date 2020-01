Proteste de amploare la Bagdad împotriva prezenței trupelor americane O mulțime uriașa a ieșit pe strazile capitalei irakiene, Bagdad, pentru a cere ca forțele americane sa paraseasca Irakul, conform BBC.



Puternicul cleric irakian shiit Moqtada al-Sadr a cerut anterior ca un milion de oameni sa se alature marșului de vineri, în aproprierea ambasadei SUA din capitala. Uciderea generalului iranian Qasem Soleimani pe aeroportul din Bagdad a alimentat situația tensionata.



Protestatarii au început sa se adune în centrul Bagdadului vineri devreme, iar câteva ore mai târziu, zona era plina de oameni. Mulți purtau steaguri naționale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

