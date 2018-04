Proteste de amploare în Spania, pentru a treia zi consecutiv. Peste 30.000 de persoane au ieșit în stradă Aproximativ 30.000 de persoane au ieșit in strada sambata seara, in orașul spaniol Pamplona, pentru a protesta fața de decizia de achitare a cinci barbați acuzați ca au violat o tanara de 18 ani in timpul unui festival. Oamenii protesteaza pentru a treia zi consecutiv dupa ce o instanța a decis ca barbații respectivi nu sunt vinovați de viol. Aceștia au primit o sentința de noua ani de inchisoare pentru abuz sexual. Agresorii au varste cuprinse intre 27 și 29 de ani și au fost acuzați ca au violat o tanara din Madrid in iulie 2016, potrivit France 24. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

